Работы по ликвидации аварии на шахте "Покровская" в Донецкой области продолжаются

По состоянию на 10.00 работы по ликвидации аварии на шахте "Покровская" Донецкой области, где вчера произошел взрыв метана, продолжаются - работают отделения военизированного горноспасательного отряда.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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"По информации, поступающей от спасателей в Департамент развития базовых отраслей экономики, начато бурение скважины №1 из 11 южного конвейерного штрека блока 10 в выработанное пространство. Непосредственно в шахте находится три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности, выполняются работы по охлаждению горных выработок в тупике погашения 11 южного конвейерного штрека блока 10 пожарными пиками с применением картриджей и растворов «Pyrocool». Выполняются работы по контролю количества и состава рудничного воздуха и температуры, отбору проб. Пробурено 2 м скважины из 11 южного конвейерного штрека блока 10 в выработанное пространство", - рассказал он.

Жебривский добавил, что создана комиссия, которая установит причину аварии. Пострадавшие горняки получат помощь, предусмотренную действующим законодательством.

Кроме того, он уточнил, что состояние четырех горняков, пострадавших при взрыве, врачи оценивают как средней степени тяжести, еще четверо находятся в состоянии, близком к тяжелому.

Как сообщал УНИАН, 22 января на Донбассе 8 шахтеров пострадали от взрыва метана на частной шахте, все они получили ожоги разной степени и были доставлены в Краматорскую больницу.