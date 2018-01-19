В Коростене на Житомирщине на взятке задержали фитоинспектора (фото)

На Житомирщине, в Коростене полицейские задержали фітоінспектора за систематические взятки.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, работники областного Управления защиты экономики, Следственного управления ГУНП и прокуратуры Житомирщины разоблачили схему систематического получения неправомерной выгоды государственным фитосанитарным инспектором.

Во время оперативных мероприятий зафиксировано несколько фактов получения служащим взяток.

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Так, 18 января мужчина задержан непосредственно после очередного такого транша. В ходе следственно-розыскных мероприятий установлено, что 55-летний служащий требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов для екпортних объектов. 18 января мужчина был задержан в служебном кабинете после получения 1,5 тысячи гривен взятки.

Также установлено, что в конце прошлого года этот человек получал еще тысячу гривен от этого же субъекта предпринимательской деятельности при аналогичных обстоятельствах. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.