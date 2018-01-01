В Киеве спасатели погасили пожар в 24-этажном жилом доме

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 24-этажном жилом доме. Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Киеве.

Читайте такжеВ центре Киева произошел пожар в салоне красотыСообщение о пожаре в жилом доме на проспекте Маяковского, 70, поступило спасателям в 00:07.

На месте вызова пожарные установили, что пожар возник в комнате одной из квартир на 9-м этаже. В 00:27 пожар был локализован, а в 00:31 - ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, но окончательную причину установят правоохранители.