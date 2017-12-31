В Одессе "заминировали" два торговых центра

В Одессе из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 11.00 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о минировании двух ювелирных магазинов, расположенных в разных районах города.

В частности, неизвестный сообщил о минировании магазинов в торговом центре «Панорама» - на площади Независимости (Киевский район города) и на Днепропетровской дороге (Суворовский район).

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГСЧС, кинологи, прибыли машины скорой помощи.

Позднее в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что в результате проверки каких-либо взрывных устройств или веществ не обнаружено.

Во время проверки помещений из торговых центров, расположенных в Киевском и Суворовском районах города, были эвакуированы сотни людей.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливается личность человека, сделавшего ложное сообщение о минировании.