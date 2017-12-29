В Ивано-Франковской области отец в течение года насиловал 14-летнюю дочь
Мужчина систематически осуществлял физическое развращение четырнадцатилетней дочери, а в дальнейшем, применив психологическое насилие и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, насиловал.
В Ивано-Франковской области задержан 36-летний отец, который в течение года насиловал свою 14-летнюю дочь.
Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту развращения и изнасилования несовершеннолетней.
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Установлено, что 36-летний житель Ивано-Франковска, который систематически осуществлял физическое развращение своей четырнадцатилетней дочери, а в дальнейшем, применив психологическое насилие и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, насиловал.
27 декабря злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и в настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 («Развращение несовершеннолетних»), ч. 3 ст. 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.