В Ивано-Франковской области отец в течение года насиловал 14-летнюю дочь

В Ивано-Франковской области задержан 36-летний отец, который в течение года насиловал свою 14-летнюю дочь.

Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту развращения и изнасилования несовершеннолетней.

Читайте такжеВ Аргентине отец 22 года насиловал собственную дочь, она родила от него 8 детей

Установлено, что 36-летний житель Ивано-Франковска, который систематически осуществлял физическое развращение своей четырнадцатилетней дочери, а в дальнейшем, применив психологическое насилие и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, насиловал.

27 декабря злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и в настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 («Развращение несовершеннолетних»), ч. 3 ст. 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.