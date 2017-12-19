Похудел на 15 кг: второго участника смертельного ДТП в Харькове отправят из СИЗО в больницу

На днях Геннадия Дронова, второго подозреваемого в смертельной аварии на Сумской, отправят на обследование в больницу. К этому решению пришел Киевский райсуд во время недавнего заседания по продлению срока содержания Дронова под стражей, пишет харьковское издание "Город Х".

По словам защитника, решение об отправке его подзащитного на лечение было принято еще во время заседания Киевского городского суда. Однако спустя неделю подозреваемого так и не перевели в клинику.

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"Следователь должен поручить экспертам провести обследование. Вот ждем. Сколько он может тянуть? Неделю-две, я думаю, может. Но в рамках досудебного расследования мой клиент должен пройти медицинскую проверку", - сообщил адвокат.

Также Перепелица сообщил, что у Дронова очень плохое самочувствие, а надлежащего лечения в СИЗО он не получает.

"Дронов похудел килограмм на 15 не потому, что голодает, а потому что организм в стрессе и не принимает пищу", - рассказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, за то время, пока Дронов находился в здании суда во время рассмотрения дела, ему два раза вызывали «скорую». Он жаловался на головные боли, слабость и полное отсутствие аппетита. Учитывая состояние подозреваемого, судья Светлана Муратова обязала следствие отправить Дронова на полное медицинское обследование.