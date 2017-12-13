Не госпитализировали, но из камеры вывели: в Харькове продолжается суд над вторым фигурантом дела о кровавом ДТП (видео)

В Киевском райсуде Харькова продолжили рассматривать ходатайство следователя о продлении срока меры пресечения для второго участника смертельной аварии на улице Сумской - Геннадия Дронова. Об этом сообщает Misto.KH.UA.

После того, как Дронова осмотрели врачи, адвокат Сергей Перепелица заявил, что его подзащитный нуждается в госпитализации.

Сам подсудимый продолжает твердить о плохом самочувствии. Судья внесла в материалы дела заключение фельдшера, согласно которому Геннадий Дронов не нуждается в срочной госпитализации. Ему просто необходимо плановое обследование.

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"Адвокат отметил, что когда врачи осматривали Дронова, то настаивали на необходимости госпитализации и наблюдения за его подзащитным, однако, когда он вернулся в зал суда, "все переиграли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сторона защиты подала ходатайство о том, чтоб не держать подсудимого в специальном ограждении, поэтому Дронова выпустили из камеры на время судебного заседания.

Ранее сообщалось, что второму участнику смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову вызвали скорую помощь на заседание суда, где проходит слушание ходатайства о переизбрании ему меры пресечения.