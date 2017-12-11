Житомирские полицейские задержали организатора и исполнителя более десятка мошенничеств на сумму более миллиона гривень (фото)

Правоохранители Житомирского отдела полиции задержали двоих подозреваемых в мошенничествах по всей Украине на сумму более миллиона гривен.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, организатор отработал несколько схем мошенничества, с помощью которых получал тысячные доходы, фактически нигде не работая.

"Этот человек через интернет-сеть подыскивал клиентов, заключал с ними договоренности о покупке товара, и просил отправить его через почтовую службу. В отделении через третье лицо, которому предоставлял поддельные документы будто владельца товара, он получал его, платя только за доставку", - уточнили УНИАН в полиции.

Уже известно, что подозреваемый в мошенничестве причастен к целому ряду подобных афер. Он действовал осторожно, каждый раз привлекая к получение товара по поддельным документам другого человека, которого в детали своей сделки не посвящал.

После реализации очередной такой схемы, правоохранители уголовного розыска Житомирского отдела полиции задержали исполнителя в Луцке, куда он прибыл за товаром.

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"Еще за несколько дней, 9 декабря, в Житомире по месту временного жительства и был задержан подозреваемый организатор мошеннической схемы, 28-летний уроженец Красноармейского района Житомирщины. Нами расследуется 3 факта подобных мошенничеств, однако у нас есть информация, что подобные схемы он реализовывал в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Умани, Черновцах и других городах Украины", - подчеркнули в полиции.

С августа 2016 года этот человек разыскивался Сарненским отделом полиции Ровенщины за ряд мошенничеств с использованием поддельных документов.

Злоумышленнику и его сообщнику уже объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (Мошенничество), ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении организатора меры пресечения.