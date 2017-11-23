Женщина, ударившая молотком бойца АТО в театре в Днепре, сбежала из-под домашнего ареста

Посетительница театра, которая в прошлом году с молотком напала на бойца АТО, уже в третий раз сбежала от правоохранителей накануне суда. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Марина Меньшикова не явилась к следователю, и ее местонахождение сейчас неизвестно.

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Прошлой осенью женщина просто в опере начала оскорблять бойца полка "Днепр 1" Константина Кравченко, который был в форме, и его жену. Нападающая известна как завсегдатай сепаратистских акций в Днепре.

Подозреваемая в нанесении телесных повреждений скрывалась на территории оккупированного Крыма. Там Меньшикову признали виновной в нарушении миграционного законодательства России, присудили штраф и выдворение в течение пяти дней «за пределы территории Российской Федерации».

В конце октября ее задержали в Днепре и присудили домашний арест, из-под которого она сбежала.

Напомним, в июне 2017 года полиция сообщала о задержании подозреваемой Меньшиковой, однако тогда ей всего лишь вручили уведомление о подозрении и допросили.

В октябре 2016 года полиция Днепра открыла уголовное производство за инцидент с участником боевых действий на Донбассе в театре оперы и балета. По данным полиции, инцидент произошел в антракте спектакля: на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц спектакля, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина кричала что-то про «русский мир» и нецензурно обругала бойца и его жену».

Как рассказали в полиции, орудие преступления – молоток – у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил легкое ранение в голову, его госпитализировали.

Инцидент имел продолжение. Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, освободили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в социальных сетях писала сообщение в поддержку действий нападающей.