В Днепропетровской области введут уроки патриотизма для взрослых после скандала в местной опере

В Днепропетровской области решили ввести патриотические уроки для взрослых, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что лекции в коммунальных заведениях и госучреждениях проведут волонтеры, преподаватели и артисты.

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Такую инициативу в облгосадминистрации объяснили, что несмотря на то, что подобные уроки действуют для детей, после скандала в опере города стало понятно, что взрослые требуют многих разъяснений.

Напомним, что в Днепре посетительница театра ударила другого зрителя. Это произошло на балконе, когда между женщиной и мужчиной в военной форме завязалась перепалка. В полиции выяснили, что конфликт разгорелся еще до начала спектакля. В холле нападающая начала оскорблять мужчину в военной форме, который пришел на спектакль с женой. Женщина начала оскорблять участников АТО и кричать о "русском мире".

Позже действия женщины в соцсетях поддержала актриса этого театра. Певица хора, Екатерина Фондуроко, в комментариях в соцсети даже злорадствовала, что боец АТО мало получил. Такие комментарии хористки возмутили днепрян и руководство театра сразу на это отреагировало - ее уже уволили.