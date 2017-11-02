Взрывчатку в авто депутата от "Оппоблока" в Николаеве заложил его сын - СМИ

Взрывное устройство в автомобиль депутата Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого заложил и активировал его 16-летний сын. Об этом передает "Обозреватель", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Читайте такжеМосийчук: в мой автомобиль невозможно было заложить взрывчатку

Как утверждает собеседник, сын депутата активировал устройство с помощью мобильного телефона, однако взрыв был маломощным - потому никто не пострадал.

Причиной такого поступка школьника якобы послужили напряженные отношения с отцом.

Как сообщал УНИАН, депутат Николаевского горсовета Дмитрий Жвавый утром 30 августа заявил, что обнаружил в своей машине бомбу. В подтверждение своих слов он выложил на странице в Facebook фото устройства.