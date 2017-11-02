В Днепропетровской области водитель маршрутки оскорбил "киборга", назвав его УБД "ф**ней" (видео)

1 ноября в маршрутном такси №286 произошел конфликт между водителем и ветераном АТО Владимиром Яновичем. Шофер нецензурно выразился об удостоверении участника боевых действий (назвал его "фигней") и нахамил бойцу. Маршрутчику грозит увольнение, передает Первый городской.

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Пока его отстранили от выполнения обязанностей на неделю. Это означает, что мужчина остается без семидневного заработка. Руководство компании разбирается в инциденте и в скором времени вынесет окончательный вердикт касательно случившейся ситуации. Там сначала решили выгнать водителя, ведь такое отношение к воевавшим – недопустимо.

Отметим, "киборг" Владимир Янович, который до недавнего времени возглавлял велопатруль в Кривом Роге, заявил, что согласен пойти на "мировую" с маршрутчиком, если тот извинится за свой поступок публично.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, в Киеве ранее водитель маршрутки 410 м.Нивки - м.Петровка ранил ножом добровольца АТО.