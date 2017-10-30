На Академгородке в Киеве обнаружили "брошенный" труп

В Киеве в Святошинском районе умер мужчина, тело которого в течение нескольких часов никто не забрал. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Никому не нужный труп. Утром на скамейке во дворе на Академгородке (проспект Палладина) умер мужчина", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место ЧП приехали полицейские и скорая помощь, которые через полчаса уехали.

"Уже два часа тело просто лежит посреди двора", - сообщили очевидцы.