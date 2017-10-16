В Житомире во время пожара в недействующем здании обнаружили тела двух погибших бездомных и травмированную женщину

В Житомире во время пожара в недействующей здания спасатели обнаружили тела двух погибших бездомных и травмированную женщину. Об этом УНИАН сообщили сказано в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении,15 октября в 20:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в недействующей здания в Житомире.

Выяснилось, что огнем охвачено двухэтажное кирпичное здание. Возгорание возникло в помещении на 2-м этаже. Из-за захламленности сооружения пламя быстро распространилось по всей ее площади. До прибытия пожарных, пытаясь спастись женщина-бомж, которая на момент возгорания находилась в середине, выпрыгнула из окна второго этажа. Специалисты скорой помощи с ожогами разных степеней тяжести госпитализировать пострадавшую в ожоговое отделение областной больницы.

Во время тушения пожара специалисты ГСЧС обнаружили останки еще двух бездомных – один на втором, другой на первом этажах.

В 20:33 пожар удалось локализовать, а в 23:04 – ликвидировать. Спасатели не допустили переброски огня на другую одноэтажную часть здания площадью 100 кв.м.

На тушение чрезвычайного происшествия привлечены 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.