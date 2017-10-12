На Закарпатье перевернулся автобус со сборной Украины по самбо, несколько спортсменов пострадали

В среду, 11 октября, автобус со спортсменами молодежной сборной Украины по самбо перевернулся на скользкой дороге в 17 км от населенного пункта Воловец Закарпатской области. В результате случившегося никто не погиб, но несколько человек получили травмы, сообщает Федерации самбо Украины.

В Федерации самбо отметили, что автобус занесло на мокрой дороге, в результате чего он "перекинулся на бок."

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"К счастью, все живы, хотя и получили травмы - в основном синяки и ссадины. Две спортсменки остались в больнице - Алла Бегеба и Елизавета Дидоренко, у них подозрение на сотрясение мозга. Честно говоря, мы только утром начинаем чувствовать, у кого что болит. Но все же решили ехать на чемпионат мира - спортсмены хотят бороться", – отметил президент Национальной федерации самбо Украины Вадим Рогач, который тоже ехал в этом автобусе.

Как сообщает Страна.ua, в автобусе находились порядка 40 спортсменов и тренерский штаб, которые ехали в Сербию, где в городе Нови-Сад с 13 по 15 октября 2017 пройдет первенство мира среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Напомним, в Киеве на Оболони машина насмерть сбила девушку на пешеходном переходе.