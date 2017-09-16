В связи с трагедией в детском лагере губернатор Степанов прервал командировку и созвал заседание в ОГА

Председатель ОГА Максим Степанов прервал свою командировку и срочно вылетел в Одессу из-за трагедии, которая случилась этой ночью в детском лагере «Виктория».

В 13:00 под его руководством в ОГА пройдет внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситауций.

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Отметим, по факту произошедшего полиция начала уголовное производство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.