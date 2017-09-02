Подробности конфликта возле завода в Харькове: прозвучало минимум полтора десятка выстрелов (видео)

До сих пор в тяжелом состоянии находится 25-летний мужчина, которого подстрелили во время недавней стычки в Харькове.

Там несколько десятков людей конфликтовали неподалеку от проходной завода Турбоатом, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Очевидцы рассказывают, что за некоторое время до столкновения неподалеку появились по меньшей мере 30 парней. "Вдоль забора стояла толпа молодых людей, разделенных на группы: одна, вторая, третья – все одеты в спортивные костюмы. Я удивилась, потому что обычно на этом месте собираются неформалы. Они как-то кучками стояли, явно чего-то ожидали", - рассказала очевидец Мария Писарева.

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Полиция пока не сообщает, как началась схватка, кто и почему выхватил оружие – известно лишь, что прозвучало по меньшей мере полтора десятка выстрелов, а с дробовика попали в одного из участников конфликта. Он получил ранения в лицо, грудь, живот и ноги, в больнице пострадавшего оперировали несколько часов. "Состояние больного с момента поступления было и остается тяжелым", - признался заведующий отделением интенсивной терапии Алексей Белецкий.

До сих пор ни одного из участников конфликта не задержали – все они разбежались с места событий. Правоохранители нашли гильзы, которые должны помочь в расследовании. "Все вещественные доказательства направлены на экспертизу, после проведения которой будет ясно, кому принадлежит это оружие и кто из него стрелял", - рассказал представитель полиции Александр Козленко.

На проходной завода есть камеры видеонаблюдения, но они установлены так, что место самой схватки не охватывают. Однако они должны были зафиксировать, как собирались парни на встречу и как бежали после конфликта. Следователи исследуют эти записи, а также ждут разрешения врачей, чтобы опросить пострадавшего. Он на данный момент единственный из участников столкновения, который доступен для дачи показаний. Однако состояние здоровья не позволяет ему этого делать.