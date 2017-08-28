В "ЛНР" убили двух "депутатов" местного "парламента"

В так называемой "Луганской народной республике" заявили об убийстве двух "депутатов парламента "ЛНР" в ночь с 26 на 27 августа. Об этом сегодня сообщили ресурсы боевиков.

"В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись "депутатами" "Народного Совета "ЛНР", - говорится в сообщении террористов.

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Они заявили, что по данному факту "возбуждено уголовное дело", якобы проводятся следственные действия.

"Данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия", - добавили террористы.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, произошел взрыв, была ранена женщина.