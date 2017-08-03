В Житомире столкнулись три автомобиля, пострадали два человека

В Житомире 2 августа в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, около 12:00 дня на перекрестке улиц Святослава Рихтера - Ивана Франко произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia Tour под управлением 25-летнего киевлянина и Honda Civic, за рулем которой находился 22-летний житель Житомира. От удара Scoda изменила свое движение и столкнулась с другим транспортным средством Opel Combo, водитель которого поворачивал направо.

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В результате аварии за медицинской помощью с телесными повреждениями разной степени тяжести обратились 37-летний водитель Opel и водитель Honda. Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, выясняют следователи в рамках начатого досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, под Одессой пьяный водитель врезался в машину патрульных, оформлявших ДТП. Увидев последствия ДТП, его виновник пытался ранить себя ножом, а также задушить себя.