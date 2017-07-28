Ограбленный вчера в центре Одессы предприниматель внезапно отказался писать заявление (видео)

Одесская полиция разыскала жертву вчерашнего ограбления в центре города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Хозяин черного Hyundai, вопреки видео, на котором нападавшие выхватывают из машины сумку, заявляет, что никаких ценностей у него не украли. И несмотря на разбитые окна автомобиля заявляет, что его имущество не пострадало, поэтому претензий к нападающим он не имеет, с заявлением в полицию не будет обращаться.

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Правоохранители сообщили, что и без заявления имеют основания для начала уголовного производства. Правда, то, что на видео выглядит как вооруженное нападение, квалифицируют как хулиганство – четырех мужчин, которые его совершили, продолжают искать.

Как сообщал УНИАН, по данным местных СМИ, накануне трое бандитов с пистолетами, молотками и битами напали на автомобиль, в котором находился предприниматель, который только что забрал из банка крупную сумму наличными.