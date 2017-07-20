В Днепре трое спасателей пострадали от взрыва во время тушения пожара

В Днепре вчера, 19 июля, во время тушения пожара на открытой площадке пункта приема черного металлолома на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался кислородный баллон, который лежал под кучей мусора. Об этом сообщает пресс-служба местного ГосЧС.

В результате трое спасателей получили травмы, на данный момент двое из них находятся на стационарном лечении.

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Старший пожарный (1989 г.р.) получил термические ожоги обоих глаз, лица и тела.

Командир отделения (1984 г.р.) получил ушиб коленного сустав и баротравму (повреждение тканей, вызванное изменением объема газов в полостях тела в результате изменения давления).

Пожарному-спасателю (1989 г.р.), находившемуся в шоковом состоянии, оказана психологическая помощь.

В связи со случившимся ликвидацию пожара площадью 80 кв.м закончили спасатели 2-й государственной пожарно-спасательной части. Они вынесли с территории около 20 баллонов с ацетиленом. Обычно этот газ используют для автогенной сварки и для резки металлов. Технология предусматривает использование двух баллонов с газом: в одном из которых находится кислород, а в другом — ацетилен.