В Днепропетровской области произошел пожар на военном полигоне - стрельбы приостановлены

17 июля вблизи пгт Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области на территории военного полигона Минобороны в результате проведения учебных стрельб произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 25 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Стрельбы было приостановлены. К ликвидации пожара привлечены 289 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС - 75 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области вблизи с. Крынки Олешковского района на территории Днепровского лесничества отдельными очагами горела лесная подстилка на площади около 5 гектаров.