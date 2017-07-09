На Житомирщине во время ликвидации возгорания автомобиля пожарные обнаружили тело 47-летнего мужчины

На Житомирщине в Олевске во время ликвидации возгорания автомобиля пожарные обнаружили тело 47-летнего мужчины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

8 июля в 12:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Олевска возникло возгорание автомобиля «Москвич». Об этом спасателям сообщили соседи владельца легковушки, когда услышали взрыв.

На месте происшествия пожарные увидели, что пламенем был полностью охвачен автомобиль. Транспортное средство находилось во дворе, возле гаража. В салоне на водительском сиденье они заметили тело человека. Это был 47-летний владелец авто. Мужчина уже не подавал признаков жизни.

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Как выяснилось, в тот день нетрезвый владелец легковушки поссорился со своей женой и пошел к гаражу. Мужчина закурил сигарету и уснул. Окурок упал в салоне и начал тлеть. На задних сиденьях находилась 10-литровая канистра с бензином, до которой добрался огонь, что, вероятно, и привело к трагедии.

Силами бойцов ГСЧС в 12:35 пожар был локализован, а в 13:05 – ликвидирован. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение мужчины с огнем во время курения.