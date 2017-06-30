Под Одессой задержали еще одного участника по "делу 2 мая"

В Черноморске правоохранители задержали еще одного участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Во время досудебного расследования в мае 2017 года сообщено о подозрении еще двум лицам, принимавшим активное участие в указанных событиях. В связи с тем, что подозреваемые скрывались от органов следствия, их объявили в розыск. В субботу, 24 июня, в городе Черноморск правоохранители задержали одного из подозреваемых», — отметили в прокуратуре.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 294 УК Украины. Расследование осуществляет следственное управление ГУНП в Одесской области.

Как известно, ранее 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди. 27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая.