Уже третий суд в Одессе отказался рассматривать дело о трагедии 2 мая

Киевский районный суд Одессы передал дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Апелляционный суд Одесской области для изменения подсудности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского райсуда, материалы направлены в Апелляционный суд 23 мая.

В пресс-службе пояснили, что данный райсуд физически не может обеспечить рассмотрение материалов производства в связи с острой нехваткой судей с соответствующей «уголовной» квалификацией. Отмечается, что в настоящее время часть судей находится в отпуске, двое – на больничном, у нескольких человек завершился срок полномочий.

«Поэтому мы не можем сформировать коллегию из трех человек и обратились с просьбой перенести рассмотрение дела в другой райсуд», - пояснили в пресс-службе.

Читайте такжеПравоохранители установили еще двух активных участников беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе

Как сообщал УНИАН, 19 мая Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года из Малиновского райсуда города в Киевский райсуд Одессы. Такое решение было принято в связи с самоотводом, взятым 15 мая троими судьями Малиновского районного суда, которые удовлетворили ходатайство адвоката обвиняемого Сергея Долженкова (известен, как «Капитан Какао») Ольги Балашовой об отводе троих судей. Представитель обвинения выступил против замены судей, но это не было принято во внимание.

Свое заявление защита аргументировала тем, что коллегия судей в составе Сергея Журика, Александра Ищенко и Виктора Короя в апреле 2015 года вернула прокуратуре обвинительный акт на доработку, что было оспорено в Апелляционном суде Одесской области. Последний частично удовлетворил жалобу прокуратуры. Затем материалы производства вновь рассматривались теми же судьями Малиновского райсуда, что, по утверждению адвоката, противоречит правовым нормам. Свое ходатайство Балашова аргументировала соответствующим письмом Высшего специализированного суда Украины, которое было составлено в январе 2017 года. Данный документ предусматривает, в том числе, ситуации, подобные «делу 2 мая».

Как пояснил УНИАН представитель прокуратуры Одесской области, при формировании новой коллегии могут возникнуть проблемы, так как в судах некомплект судей.

«Не исключено, что станет вопрос об изменении подсудности, что еще больше затянет процесс», - сказал представитель, пояснив, что коллегия должна состоять из трех человек плюс один запасной.

Он также добавил, что прокуратура не имеет права обжаловать судебный вердикт об отводе, поскольку такая процедура не предусмотрена.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления заинтересованными сторонами, и материалы были переданы в Малиновский райсуд Одессы. Там рассматривались эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.