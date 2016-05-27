Велосипедисты призвали власти снизить лимит скорости на дорогах в городах до 50 км/ч

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор по национальной работе Ассоциации велосипедистов Киева Ирина Бондаренко.

"Мы выступаем за то, чтобы скорость на дорогах в городах Украины была снижена до безопасного уровня. Безопасный уровень, как и в большинстве городов Евросоюза составляет 50 км/ч, это лимит", - сказала Бондаренко.

Кроме того, по мнению Бондаренко, необходимо уменьшить лимит нештрафуемого превышения скорости на дорогах с 20 км/ч до 5 км/час.

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Она отметила, что главной причиной смертности среди пешеходов и велосипедистов на дорогах является превышение водителями безопасной скорости движения.

"В случае наезда на пешехода или велосипедиста со скоростью 50 км/ч, у них есть 90% шансов выжить, в отличие от наезда на скорости 60+ км/ч, когда шансы выжить уменьшаются до 5%", - сказала активист.

Она добавила, что ранее активисты велосипедного и пешеходного движения с ряда украинских городов подписали петицию с требованием установить безопасный лимит скорости в городах Украины и передали документ на рассмотрение в Кабмин, однако ответа пока не получили.

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Кроме того, как ожидается, во время проведения масштабного велопарада - Всеукраинского Велодня, который пройдет 28 мая в Киеве и 29 мая в Харькове с целью популяризации велосипедного движения, активисты также подпишут эту петицию.

По словам присутствующего на мероприятии организатора соревнования "Киевская сотка", депутата Киевского городского совета Сергея Харчука, количество людей, которые путешествуют по городу на велосипедах, растет, а развитие велоинфраструктуры отстает от этих темпов.

"При этом город очень существенно отстает от развития инфраструктуры. К сожалению, деньги, которые выделены в бюджете этого года, настолько мизерные, что они существенно не улучшат велоинфраструктуру. На следующий год нужно пересмотреть некоторые расходные статьи бюджета, которые не столь актуальны, как развитие велосети", - скаазав он, добавив, что веломережу можно развивать и за счет привлечения грантов, однако для этого нужны желание власти и колоссальная воля".

Как уточнила УНИАН Бондаренко, сейчас концепция развития велосипедного транспорта в Киеве находится на стадии утверждения городскими властями.

"В этой концепции просчитано, что в Киеве должно быть более 600 км велосипедных дорог, в среднем стоимость 1 км такой дороги составляет около 1 млн грн, то есть более 500 млн грн на всю программу, которая рассчитана на 15 лет",- заключила активист.

Как сообщал УНИАН, маршрут Всеукраинского Велодня в Киеве 28 мая будет пролегать через Европейскую площадь, Майдан Независимости, улицу Крещатик, вул. Большая Васильковская, вул. Ковпака, вул. Антоновича, н. Лыбедская (разворот), потом через вул. Большая Васильковская, вул. Крещатик, Европейская площадь, Владимирский спуск, Почтовая площадь, Гаванский мост, вул. Набережно-Рыбальскую и парк Дружбы народов. Как ожидается, акция в Киеве соберет около 10 тыс. участников.

В Киеве возле станции метро "Левобережная" 25 мая открылся уже третий в столице перехватывающая велопаркинг для предоставления услуг киевлянам, которые добираются до метро на велосипедах. Аналогичные велопаркинги уже работают возле станций метро "Выставочный центр" и "Оболонь".

Ранее директор коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артем Шамрай сообщил, что предприятие в ближайшее время обеспечит столицу велопарковками. По его словам, первые велопарковки появятся возле админзданий и в рекреационных зонах.