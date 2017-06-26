Спецслужбы РФ организовали поджог офиса "Батькивщины" в Киеве - СБУ (фото)

СБУ предотвратила поджог офиса "Батькивщины", организованный российскими спецслужбами. Как передает корреспондент УНИАН, руководитель департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что непосредственные исполнители этой провокации задержаны.

Он рассказал, что СБУ получила оперативную информацию о намерениях спецслужб Российской Федерации создать в Украине искусственные предпосылки для инспирации широкомасштабных акций протеста.

"С этой целью лицам, скрывающимся на территории России от украинского правосудия, была поставлена задача организовать нападение с использованием взрывных устройств и зажигательных смесей на офис Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Киеве. Замысел российских спецслужб заключался в том, чтобы поссорить отечественный политикум с государственной властью и спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции", - сказал Кононенко.

Он также подчеркнул, что об этом руководитель СБУ Василий Грицак сообщил президенту Украины и руководству "Батькивщины".

По словам представителя спецслужбы, злоумышленники были задержаны сегодня в 04.33 утра на месте преступления возле офиса "Батькивщины" на улице Туровской.

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"Они были задержаны с поличным при попытке забросать офис "Батькивщины" бутылками с зажигательной смесью", - отметил Кононенко.

Он также рассказал, что все трое исполнителей данного преступления задержаны на месте его совершения. Они родом с Западной Украины.

"Они прибыли в столицу специально для совершения преступления и после этого уже сегодня утром должны были вернуться домой. За совершение преступления они должны были получить денежное вознаграждение от лиц, скрывающихся на территории России", - сказал Кононенко.

Он также добавил, что сейчас в СБУ не могут обнародовать фамилии исполнителей, но отметил, что двое из трех нападавших ранее были причастны к организации акций по блокированию трассы Киев - Рава-Русская 29 марта текущего года, а третий фигурант причастен к организации акций 10 мая в Киеве.

Также Кононенко не назвал сумму, которую пообещали исполнителям за поджог офиса "Батькивщины", однако сказал, что речь идет не о десятках тысяч, а о тысячах долларов США для всех трех исполнителей.

Также, говоря о кураторах, руководивших действиями непосредственных исполнителей данной провокации, Кононенко сообщил, что непосредственно руководил действиями провокаторов гражданин Украины, руководитель общественного объединения "Наждак" Николай Дульский, который в настоящее время скрывается в России.

Как известно, ранее на Донбассе СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть.