На Донбассе СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Донбассе агентурную сеть, организованную представителями Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что через знакомых, находящихся на временно оккупированных территориях, российские спецслужбы завербовали двух жителей Лисичанска и Константиновки.

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«Они получили задание от российских кураторов, которые маскировались в Луганске под «крышей правоохранительных органов» так называемой «ЛНР», создать разветвленную сеть информаторов на подконтрольной украинской власти территории Донбасса», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о передислокации подразделений сил антитеррористической операции вблизи линии разграничения.

Также, говорится в сообщении, спецслужбы РФ интересовали инфраструктурные детали фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины, расположенных в глубине позиций сил АТО.

Информацию агенты передавали по мобильной связи, используя отдельные сим-карты. Оперативники СБУ одновременно задержали двух мужчин в Лисичанске и Константиновке. Во время обысков у злоумышленников изъяты телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами. Агентам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, сотрудники СБУ установили личности еще троих жителей Донбасса, которые входили в агентурную сеть. В отношении них будет принято отдельное процессуальное решение.