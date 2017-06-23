В результате взрыва на базе батальона полиции в Мариуполе пострадали 7 человек

В результате взрыва на базе дислокации батальона полиции в Приморском районе в городе Мариуполь Донецкой области пострадало 7 человек, все полицейские.

Об этом сообщил руководитель главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

По его словам, информация о взрыве появилась в 17:14.

В настоящее время семеро полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице.

"Предварительно можно сказать, что произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета. На все вопросы будут ответы после окончания осмотра места происшествия и заключений эксперта", - написал Аброськин.

Как передает сайт Мариуполя 0629 со ссылкой на собственные источники, все семеро тяжело травмированы: 4 человека получили осколочные ранения конечностей, 2 - грудной клетки, одному полицейскому осколок попал в голову.

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«Скорая» госпитализировала пострадавших в нейрохирургию городской больницы №5. Сейчас медики борются за жизни полицейских.

По информации отдела коммуникации полиции в Донецкой области, в санатории "Металлург" в Приморском районе Мариуполя на базе дислокации батальона приданных сил полиции "Чернигов" в результате несчастного случая произошел взрыв.

По предварительным данным, в месте расположения полицейских взорвался боеприпас.

Ранее УНИАН сообщал, что на базе дислокации батальона приданных сил полиции в результате несчастного случая произошел взрыв.