В Полтавской области из колонии сбежал осужденный экс-сотрудник СБУ

В Полтавской области открыто уголовное производство по факту побега из исправительной колонии осужденного экс-сотрудника СБУ. Как сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, Полтавская местная прокуратура проверяет требования уголовно-исполнительного законодательства в Крюковской исправительной колонии № 29, с производственного объекта которой сбежал осужденный.

В то же время прокуратура Полтавской области обратилась в Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции с инициативой о проведении служебной проверки в отношении работников колонии.

Также принимаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание беглеца. Розыск находится на контроле областной прокуратуры.

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Кроме того, сведения об указанном факте внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы).

Осужденный 1980 года, житель Симферополя, бывший сотрудник СБУ. Отбывал наказание за разбой, незаконное завладение транспортным средством и неоконченное покушение на побег из мест лишения свободы в Черниговской области, в Менской исправительной колонии № 91. В Крюковскую колонию переведен решением апелляционной комиссии ГПтС от 15 сентября 2016 года. Сбежал 19 мая, не явившись на молочно-животноводческую ферму, где работал.

Как сообщал УНИАН, на "границе" с оккупированным Крымом СБУ задержала бывшего военного ВСУ, который перешел на сторону врага.