На "границе" с оккупированным Крымом СБУ задержала бывшего военного ВСУ, который перешел на сторону врага

Сотрудники Главного Управления СБ Украины в Крыму задержали на административной границе с временно анексированным полуостровом дезертира. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что «бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага».

В СБУ отметили, что мужчина находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного правонарушения по признакам ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНа Донбассе на 6 лет осудили военного, который сбежал воевать за "ДНР"

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник нелегально въехал на территорию Украины к родственникам и задержали его в пункте пропуска «Чонгар», когда он пытался вернуться в Крым. Дезертира передано в военную прокуратуру», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в штабе Черноморского флота РФ заявили, что Служба безопасности Украины "похитила двух российских военных" на территории международного автомобильного пункта пропуска "Джанкой".