В Херсоне задержали группу преступников, которые украли у потерпевшего 270 тысяч долларов

В Херсоне николаевские сотрудники полиции задержали группу мужчин, которые с применением оружия отобрали у николаевца почти 270 тысяч долларов США.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, подозреваемых задержали 25 апреля.

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"В сопровождении спецназовцев в г. Херсон на задержание всех нападавших отправились более 40 сотрудников полиции", - сообщили в ведомстве.

В полиции отмечают, что преступники задерживались одновременно по местам своего проживания.

"В ходе обысков, которые проводились в жилых помещениях, гараже и транспортных средствах, правоохранители изъяли часть отобранных у потерпевшего денежных средств: более 190 тыс. долларов США, свыше 2,5 тыс. евро и около 20 тыс. грн, орудия преступления, наркотические средства, новоприобретенные технику и ювелирные изделия, одежду, в которой злоумышленники были во время разбойного нападения, документацию и тому подобное", - сообщили в полиции.

24 марта в подъезде дома на пр. Центральный двое неизвестных, лица которых были закрыты масками с прорезями для глаз, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у 29-летнего местного жителя рюкзак с деньгами.

"Причиненный ущерб потерпевший оценил в 200 тысяч гривен и только позже стало известно, что сумма средств была намного больше, ведь пострадавший должен был лишь доставить деньги предпринимателю, не вдаваясь в подробности об их количестве. На самом же деле в распоряжении преступников оказались 267 500 долларов США", - сообщили и полиции.

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В связи с тем, что потерпевшего преступники ждали уже у дверей квартиры предпринимателя, правоохранители искали нападавших среди тех, кто мог знать о планирующейся доставке денег.

Полицейские установили личность мужчины, который обоснованно подозревался в причастности к совершению указанных уголовных действий. Оказалось, что незадолго до нападения организатор преступления поссорился с предпринимателем, на которого работал, и был в дальнейшем уволен. Однако знания человека об определенных нюансах бывшей работы позволили ему узнать информацию о сроках и условиях передачи денег экс-работодателю.

Для реализации своего преступного замысла житель Херсона привлек знакомых земляков, 38-ми и 43-х лет. После «удачной операции» все поделили между собой чужие деньги и распорядились ими по-разному: кто быстро приобрел автомобиль, кто-то, не медля, - гаражное помещение, кое-кто тратить деньги не торопился, а вот организатор нападения вложил отобранные доллары в развитие собственного новосозданного бизнеса.

Следователями Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области расследуются материалы уголовного производства, начатого по признакам ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.