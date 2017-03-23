Перед началом взрывов на складе боеприпасов под Харьковом был слышен гул беспилотника – Матиос

Среди версий возникновения пожара и последующих взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области рассматривается служебная халатность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Также он подчеркнул, что основной версией остается диверсия.

Как сказал Матиос, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы.

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"По допросам лиц суточного наряда, которых удалось на это время процессуально допросить, перед взрывом наблюдался гул летательного аппарата, похожий на полет БПЛА, после чего в двух местах одной из площадок произошли взрывы", - сказал главный военный прокурор.

По словам Матиоса, в настоящее время проведена эвакуация личного состава воинской части и продолжается эвакуация жителей ближайших населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Эвакуировано почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.