Разрушали памятники ради развлечения: на Одесщине задержали группу несовершеннолетних вандалов

На Одесщине работники Окнянского отделения полиции задержали пятерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые на кладбище села Маяки Окнянського района ради развлечения разрушили 38 памятников.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, в полицию поступили сообщения от граждан о том, что неизвестные лица повредили могилы их близких и родственников. Выездом следственно-оперативной группы было обнаружено 38 поврежденных памятников.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны пятеро местных подростков. Во время установления всех обстоятельств данного происшествия выяснилось, что самый старший из компании друзей вечером предложил ради развлечения пойти к кладбищу и разрушить несколько памятников, на что последние дали согласие. Когда они зашли на территорию кладбища, 15-летний парень разрушил первый памятник на могиле, трижды ударив его ногой. Другие подростки поддержали замысел товарища и все вместе начали разбивать надгробия», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением воле от четырех до семи лет.

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Несовершеннолетние во время общения с сотрудниками полиции раскаялись в совершении ими данного преступления и активно способствовали раскрытию правонарушения. По данному факту потерпевшими признаны 14 человек.

«Учитывая, что на момент совершения уголовного правонарушения несовершеннолетним не исполнилось 16 лет, а согласно ч. 1 ст. 22 УК Украины, уголовная ответственность за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК Украины, наступает в возрасте 16 лет, руководствуясь ч. 1 ст. 292 и ст. 498 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также п. 3 ч. 2 ст. 105 УК Украины, в Красноокнянский районный суда Одесской области направлено указанное уголовное производство с ходатайством о применении к несовершеннолетним правонарушителям принудительных мер воспитательного характера в виде предостережения сроком на 1 год», – отметили в полиции.

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