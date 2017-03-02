В центре Одессы пьяный водитель устроил два ДТП (фото)

Об этом сообщает Думская. Сообщается, что сначала на углу Дерибасовской и Ришельевской он задел припаркованный Lexus, а на следующем перекрестке с Греческой влетел в Mitsubishi.

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По словам очевидцев, после второго столкновения водитель черного «Мерседеса» вел себя агрессивно, затем его забрала скорая.

Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие.