В центре Одессы пьяный водитель устроил два ДТП (фото)

20:45, 02 марта 2017
Происшествия
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Нетрезвый водитель устроил подряд две аварии в центре Одессы. 

Об этом сообщает Думская. Сообщается, что сначала на углу Дерибасовской и Ришельевской он задел припаркованный Lexus, а на следующем перекрестке с Греческой влетел в Mitsubishi.

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По словам очевидцев, после второго столкновения водитель черного «Мерседеса» вел себя агрессивно, затем его забрала скорая.

Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие.

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Теги: #Одеса#ДТП