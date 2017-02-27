Во Львове мужчина устроил стрельбу из окна по проезжающим машинам и застрелился сам

14:41, 27 февраля 2017
Происшествия
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Во Львове 46-летний мужчина после ссоры со своей сожительницей устроил стрельбу в жилом доме и в проезжающим автомобилях, после чего застрелился.

Иллюстрация / REUTERS

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, сегодня в 9.30 поступило сообщение о том, что из окна второго этажа жилого дома на улице Академика Кучера в Львове местный житель прострелил ногу 23-летнему соседу, стреляет по проезжающим автомобилям и в окна соседнего дома.

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Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, обнаружили в одной из квартир мужчину, который устроил стрельбу.

Установлено, что накануне мужчина поссорился со своей сожительницей, которая проживает вместе со своим 23-летним сыном на первом этаже в том же доме. Утром он пришел к двери ее квартиры с пистолетом иностранного производства. Когда женщина не открыла ему, мужчина произвел несколько выстрелов во входную дверь, ранив 23-летнего сына сожительницы в ногу.

После этого мужчина вернулся в свою квартиру на втором этаже и начал стрелять по проезжающим автомобилям и в окна дома напротив. Он сделал около двадцати выстрелов, одна из пуль попала в лобовое стекло автомобиля Skoda. Никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.

«Когда на место происшествия прибыли правоохранители и потребовали открыть дверь в квартиру, мужчина не выполнил их требования, не выходил на контакт, а позже накрылся подушкой и осуществил смертельный выстрел себе в голову. Сейчас проводятся следственные действия, выясняется сколько всего было произведено выстрелов, а также откуда у него оружие. Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления, находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

Львовянин, который устроил стрельбу, был ранее дважды судим. Все обстоятельства устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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