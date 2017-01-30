Неизвестные разрезали рельсы железной дороги Луганск-Попасная, которую блокируют ветераны АТО – нардеп (фоторепортаж)

"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", - написал он на странице в Facebook.

Читайте такжеБлокада оккупированного Донбасса: организаторы собираются заблокировать Станицу Луганскую

Вместе с тем, в "Штабе блокады торговли с оккупантами" в соцсети сообщили, что к инциденту не причастны участники акции, так как у них нет технических средств для этого.

"Оказывается за полкилометра от "Редута" какие-то "доброжелатели" разрезали рельсы. Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что не имеет отношения к данному событию. У штаба и блокираторов нет технических средств для осуществления такой акции. И нет никакой смысловой нагрузки - ветка и так заблокирована", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, активисты торговой блокады Донбасса, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганскую область, угрожают уничтожить магистрали в случае силового разгона.

Напомним, 16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, иначе бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

25 января они заблокировали железную дорогу Луганск – Попасная. В результате было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.