Активисты торговой блокады Донбасса угрожают уничтожить магистрали в случае силового разгона

Активисты торговой блокады Донбасса, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганской области, угрожают уничтожить магистрали в случае силового разгона.

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Об этом сообщает «Штаб блокады торговли с оккупантами» в Facebook.

С таким заявлением активисты выступили в связи с сообщением волонтеров о том, что к участникам блокады едут силовики.

«Информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута Богдана для силового разгона ветеранов войны за независимость предварительно подтверждена», - говорится в сообщении.

«Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и к физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли в крови», - отметили активисты.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, иначе бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

25 января они заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная. В результате было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

Среди участников блокады - народные депутаты Семен Семенченко и Владимир Парасюк.