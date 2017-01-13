В Днепропетровской области невезучий угонщик попал в ДТП

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, первым двум попыткам похитить автомобили практически сразу помешали их владельцы, которые вовремя замечали исчезновения автомобилей, и, преследуя угонщика, возвращали свои транспортные средства. Третья попытка закончилась тем, что мужчина на угнанном автомобиль попал в ДТП, вследствие чего чужое имущество было существенно испорчено.

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Первую попытку завладеть чужим автомобилем 43-летний житель с. Ордо-Васильевка Софиевского района совершил 21 ноября. Около полудня, находясь в Терновском районе Кривого Рога, он увидел, как возле дома остановился микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter». Водитель вышел и оставил ключи в замке зажигания. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина сел за руль и начал движение по улице. В это время водитель увидел, что его транспортное средство тронулся с места, и на автомобиле товарища начал преследовать его. Злоумышленник остановил авто и исчез между домами.

Вторую попытку завладеть автомобилем мужчина совершил 9 декабря. В с. Макорты Софиевского района он похитил «ВАЗ», который стоял во дворе частного дома. Владелец вблизи занимался хозяйством, поэтому услышал что в его автомобиле завелся двигатель. Пешком он начал преследовать угонщика и уже потом заметил, что автомобиль остановился, а из него выбежал и скрылся неизвестный мужчина.

4 января текущего года в с. Ордо-Васильевка злоумышленник с территории домовладения похитил еще один «ВАЗ», который принадлежит одному из местных обществ. Работник предприятия приехал домой на обед, не закрыл двери и оставил ключи в замке зажигания. Пообедав, он вышел во двор и обнаружил отсутствие автомобиля. В этот же день на предприятие позвонили и сообщили, что вблизи с. Красноивановка Пятихатского района их транспортное средство попало в ДТП. Автомобиль получил повреждения передней части и колес. За рулем находился мужчина, в котором владельцы ТС опознали местного жителя.

За угон трех автомобилей мужчину арестовали и поместили в учреждения исполнения наказаний. Сейчас проводится проверка на причастность его к другим аналогичным преступлениям. Злоумышленнику грозит наказание по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.