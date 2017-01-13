Пожар в Харьковской области: загорелся частный дом, есть погибший

В Харьковской области в поселке Большая Рогань произошел пожар в частном доме по ул. Б. Хмельницкого, 6. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что неравнодушные свидетели пожара еще до прибытия спасателей успели вытащить из задымленной комнаты хозяина одной из половин дома. Он не успел получить значительных отравлений или повреждений. С его слов стало известно, что в доме осталось еще двое мужчин.

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«Спасатели немедленно включили аппараты защиты органов дыхания и пошли в разведку, во время проведения которой почти при нулевой видимости они отыскали в дыму брата хозяина, 1975 года рождения, и его товарища, 1972 года рождения. К сожалению последний умер от сильного отравления продуктами горения не приходя в сознание. Другой был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в 2-й больнице. Харькова», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 7 кв.м. Горели диван, домашние вещи и стена дома.

Сообщается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщал УНИАН, в Харькове загорелся элитный внедорожник BMW X-6 во время движения. Отмечается, что пожар произошел, когда автомобиль проезжал по пр. Московском напротив дома № 153.