В Киеве в результате тройного ДТП образовалась "мертвая пробка" (фото)

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пробка образовалась в результате аварии с участием трех автомобилей. Также сообщается, что есть пострадавшие.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве пьяные прохожие избили женщину-полицейского, которая оформляла ДТП. "Госпитализирована в 17 больницу. На месте работает оперативно-следственная группа", - говорилось в сообщении. Инцидент произошел на улице Васильковской.