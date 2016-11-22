В Киеве в результате тройного ДТП образовалась "мертвая пробка" (фото)
09:54, 22 ноября 2016Происшествия
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В столице от Севастопольской площади до улицы Ивана Гонты авто остановились в "мертвой пробке".
В Киеве произошло тройное ДТП / facebook.com/KyivOperativ
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Отмечается, что пробка образовалась в результате аварии с участием трех автомобилей. Также сообщается, что есть пострадавшие.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве пьяные прохожие избили женщину-полицейского, которая оформляла ДТП. "Госпитализирована в 17 больницу. На месте работает оперативно-следственная группа", - говорилось в сообщении. Инцидент произошел на улице Васильковской.
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