Разлом за разломом: на Одесчине оползни разделяют элитные дома пополам (видео)

Об этом сообщает "7 телеканал".

В Черноморске оползень продвигается дальше по побережью. Десятки элитных домов сползают в море, часть из них буквально трещит по швам.

К примеру, перемещение пласта земли под одним зданием разделило его пополам. Видео сняли местные активисты. Отметим, что этой проблеме уже более пяти лет.