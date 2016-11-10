Разлом за разломом: на Одесчине оползни разделяют элитные дома пополам (видео)
15:51, 10 ноября 2016Происшествия
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На видеоканале Youtube обнародовано видео на кадрах которого сняты новые разрушения домов в элитном районе Черноморска Одесской области, бывший Ильичевск после оползня.
Видео сняли местные активисты / скриншот
Об этом сообщает "7 телеканал".
В Черноморске оползень продвигается дальше по побережью. Десятки элитных домов сползают в море, часть из них буквально трещит по швам.
К примеру, перемещение пласта земли под одним зданием разделило его пополам. Видео сняли местные активисты. Отметим, что этой проблеме уже более пяти лет.
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