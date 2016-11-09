В Харьковской области безработные до смерти забили местного жителя

В Харьковской области безработные забили до смерти 29-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

В полиции отмечают, что между мужчинами возник конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры двое мужчин 35-ти и 44-х лет избили своего товарища, который пытался убежать от обидчиков. Впрочем от причиненных травм скончался.

«Установлено, что смерть наступила в результате травматического шока, обусловленного тупой травмой туловища с множественными переломами ребер, разрывами легких и печени», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харьковской области избили депутата от БПП и отобрали іРһоnе

Двух злоумышленников было задержано в порядке ст. 208 уголовного процессуального кодекса Украины, они содержатся в изоляторе временного содержания.

В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения и задержания третьего соучастника уголовного правонарушения.

Следователем Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статтіпередбачає 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.