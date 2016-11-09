В Харьковской области безработные до смерти забили местного жителя

17:35, 09 ноября 2016
Происшествия
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Двух мужчин уже задержали, они находятся в СИЗО. Третьего соучастника преступления пытаются задержать.

Двое подозреваемых сейчас находятся в СИЗО, третьего соучастника пытаются задержать / Фото УНИАН

В Харьковской области безработные забили до смерти 29-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

В полиции отмечают, что между мужчинами возник конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры двое мужчин 35-ти и 44-х лет избили своего товарища, который пытался убежать от обидчиков. Впрочем от причиненных травм скончался.

«Установлено, что смерть наступила в результате травматического шока, обусловленного тупой травмой туловища с множественными переломами ребер, разрывами легких и печени», - говорится в сообщении.

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Двух злоумышленников было задержано в порядке ст. 208 уголовного процессуального кодекса Украины, они содержатся в изоляторе временного содержания.

В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения и задержания третьего соучастника уголовного правонарушения.

Следователем Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статтіпередбачає 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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