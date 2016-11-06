В России в результате взрыва газа погибли пять человек, в том числе четырехлетняя девочка

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Ивановской области.

Под завалами погибли четырехлетняя девочка и ее родители, которым было около 30 лет.

По последним данным, пострадали 8 человек.

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12 жильцов дома были освобождены из-под завалов спасателями, еще трое вышли самостоятельно.

Сообщение о происшествии в двухэтажном трехподъездном доме на Минской улице в Иванове поступило в 04:15 мск. По уточненным данным, взрыв полностью разрушил четыре квартиры. Пожара после хлопка газа не произошло.

Поисково-спасательные работы продолжаются, ведется разбор завалов. Десять жителей дома временно переселены в гостиницу.