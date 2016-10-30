Стрельба на метро "Лыбедская" в Киеве: полиция сообщила подробности

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Это произошло сегодня на станции метро «Лыбедская», когда во время проверки документов одного из пассажиров у правоохранителей возникло подозрение, что они поддельные.

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«Мужчину сразу пригласили в комнату полиции. Там он достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате огнестрельное ранение получил сотрудник военизированной охраны метрополитена. Его с огнестрельным ранением в живот доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь», - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали, оружие изъяли. На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.