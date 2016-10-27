Очередной путинский "гумконвой" вторгся на территорию Украины

Об этом говорится в сообщении МЧС России на официальном сайте ведомства.

Как сообщают в российском МЧС, маршрут к пунктам пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в дороге не произошло.

На пути следования колонна МЧС России разделилась на две части.

Отмечается, что более 40 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой свыше 440 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса груза – это якобы продукты питания, медикаменты и пожарно-техническое имущество.

Как сообщал УНИАН, РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

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Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».