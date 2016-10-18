В Абхазии возле телецентра подорвался соратник "Моторолы" - СМИ

Об этом сообщил источник в МВД Абхазии, передает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство Caucasus Times.

По его словам, Сергей Торосенко входил в группу ликвидированного в воскресенье в Донецке террориста Арсения Павлова "Моторолы".

По словам источника, погибший на территории телецентра подозреваемый имел сообщников, их поисками занимаются следственные органы.

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Торосенко приехал в Абхазию на днях, перейдя границу Абхазии с Россией на посту Псоу. По информации следствия, взрыв произошёл случайно, злоумышленник еще некоторое время оставался в сознании. При нем были обнаружены рация, а также карты местности с указанием местоположения госучреждений.

О возможных мотивах действий погибшего не сообщается. Однако известно, что ранее в Абхазии проходили лечение боевики из "ДНР", в том числе и "Моторола", у которого произошёл конфликт с местными жителями, едва не закончившийся перестрелкой.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в Сухуми неизвестный мужчина в понедельник утром подорвал себя у входа в здание Абхазской государственной телерадиокомпании.