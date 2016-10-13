В Одессе произошло разрушение жилого дома, погиб мужчина
17:45, 13 октября 2016Происшествия
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В Одессе на Молдаванке произошло разрушение жилого дома, погиб мужчина.
На Молдаванке произошло разрушение жилого дома / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, сегодня во второй половине дня в Малиновском районе произошло разрушение 2-этажного жилого дома по ул. Генерала Цветаева, 80.
По данным полиции, погиб молодой человек.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГСЧС.
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Как уточнили УНИАН в пресс-службе городской администрации Одессы, погибший - мужчина из пгт Ширяево Одесской области, 1995 года рождения.
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