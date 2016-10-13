На Львовщине легковушка въехала в маршрутку: пострадали 6 человек (фото)

На Львовщине шесть человек травмированы в результате столкновения легковушки с автобусом.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября в 13.40 на автодороге Львов-Шегини в селе Гостинцеве Мостиского района.

По предварительным данным, 65-летний львовянин, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Эталон», который перевозил пассажиров по маршруту «Львов-Шегини».

Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров «Фольксвагена» были госпитализированы в Мостисскую районную больницу. Трое пассажиров автобуса после оказания медицинской помощи отпущены домой.

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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику ДТП грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.