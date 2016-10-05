В Днепре перевернулась "скорая" - водитель был пьян (фото)

В Днепре сегодня утром, 5 октября, на улице Энергетической произошла авария: перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

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Согласно сообщению, водитель «скорой» не справился с управлением.

По прибытию на место патрульные обнаружили перевернутую карету скорой помощи с разбитым лобовым стеклом. Сам водитель от оказания медицинской помощи оказался.

По информации патрульных, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Тест драгера показал легкую степень опьянения.

По результатам происшествия, правоохранители составили протокол об административном нарушении. Подозреваемого отстранили от вождения, транспортное средство передали другому водителю.